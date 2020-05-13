إيسيسكو" تدعو الدول والمؤسسات المانحة للانضمام للتحالف الإنسانى الشامل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، الدول والمؤسسات المانحة والصناديق السيادية ووكالات التعاون الدولي إلى الانضمام للتحالف الإنساني الشامل، الذي أطلقته "إيسيسكو"، وتوجه مشاريعه التنفيذية وبرامجه الميدانية للدول الفقيرة والمتضررة.

جاءت هذه الدعوة - وفق بيان للمنظمة اليوم /الثلاثاء/ - ضمن ثلاث رسائل وجهها المدير العام للمنظمة إلى السفراء وممثلي المنظمات الدولية العتمدين لدى المملكية المغربية، خلال الملتقى الدبلوماسي 84، الذي نظمته اليوم عن بُعد المؤسسة الدبلوماسية بالرباط حول "دور المنظمات الدولية في تدبير أزمة فيروس كورنا المستجد نموذج منظمة الإيسيسكو".

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وذكر البيان أن الرسالة الأولى التي وجهها الدكتور المالك، عقب إجابته على أسئلة السفراء المشاركين في الملتقى، تضمنت التأكيد على أن الإيسيسكو منظمة دولية متخصصة منفتحة تقدم خدماتها للدول الأعضاء، وتتعاون مع الدول غير الأعضاء وتخدم شعوب دولها الأعضاء والإنسانية جمعاء دون تمييز بالعرق أو الجنس أو الدين.



وأضاف أن الرسالة الثانية أشار فيها المدير العام للإيسيسكو إلى أن المنظمة أعادت صياغة ميثاقها ولوائحها الإدارية والمالية ووضعت ميثاقا جديدا لنظام الدول المراقبة بالإيسيسكو، داعيا السفراء المعتمدين في المملكة المغربية من الدول غير الأعضاء إلى إشعار الجهات المختصة في بلدانهم للانضمام إلى منظمة الإيسيسكو كعضو مراقب.