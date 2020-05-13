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ماليزيا تشيد بالتعاون مع الإمارات لمنع تفشى فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير الخارجية الماليزى هشام الدين حسين بمستوى التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع تفشى (كوفيد-19) .

وذكر هشام الدين - فى تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء برناما اليوم الثلاثاء - أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على تيسير إدارة شؤون الماليزيين الذين تقطعت بهم السبل فى الخارج، بل أيضاً للحصول على الأدوية واللقاحات لمنع انتشار الفيروس .

وأعرب عن تقديره لمساهمة الإمارات التى "تعتبر دليلاً على متانة العلاقات الثنائية بين ماليزيا والإمارات".

يذكر أن وزارة الخارجية الماليزية قد تلقت اليوم مساعدات طبية من دولة الإمارات، من بينها 14 ألف وحدة من سوائل التعقيم يبلغ وزنها 7 أطنان.

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