شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تشيد بالتعاون مع الإمارات لمنع تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير الخارجية الماليزى هشام الدين حسين بمستوى التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وذكر هشام الدين - فى تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء برناما اليوم الثلاثاء - أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على تيسير إدارة شؤون الماليزيين الذين تقطعت بهم السبل فى الخارج، بل أيضاً للحصول على الأدوية واللقاحات لمنع انتشار الفيروس .
وأعرب عن تقديره لمساهمة الإمارات التى "تعتبر دليلاً على متانة العلاقات الثنائية بين ماليزيا والإمارات".
يذكر أن وزارة الخارجية الماليزية قد تلقت اليوم مساعدات طبية من دولة الإمارات، من بينها 14 ألف وحدة من سوائل التعقيم يبلغ وزنها 7 أطنان.
كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تشيد بالتعاون مع الإمارات لمنع تفشى فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.