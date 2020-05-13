شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تحصل على قرض بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل عملية استحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت خدمة إل.بي.سي لأخبار الدخل الثابت، وهي جزء من رفينيتيف، أن أرامكو السعودية أنهت إجراءات الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار لأجل عام واحد تقدمه مجموعة من عشرة بنوك.

وقالت إل.بي.سي إن إتش.إس.بي.سي وإس.إم.بي.سي اليابانية وبنك أبوظبي الأول قادوا العملية، في حين شارك أيضا في القرض بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وجيه.بي مورجان وميزوهو وإم.يو.إف.جي وسوسيتيه جنرال.

كانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إن أرامكو ستستخدم القرض لدعم استحواذها على حصة 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 70 مليار دولار.

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وقالت إل.بي.سي نقلا عن مصرفي إن القرض، وهو بهامش أولي 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، بخيار مد لمدة عام واحد بناء على تقدير البنوك.

وقال المصرفي إن أرامكو، التي لم ترد حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب، تستهدف الحصول على القرض في سوق السندات بحلول الربع الرابع من العام الحالي.

وأعلنت أرامكو اليوم عن انخفاض 25 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول ليبلغ 16.64 مليار دولار، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى أرباح قدرها 17.8 مليار دولار.

وقالت شركة النفط اليوم الثلاثاء إن استحواذها المزمع على حصة الأسهم في شركة صناعة البتروكيماويات السعودية سابك يسير في مساره نحو اتمام الصفقة في الربع الثاني.