شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل إرهابى مطلوب شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء عن قتل إرهابى مطلوب بولاية عين الدفلى، شمالى البلاد.

وذكر بيان للوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط ببلدية زدين بولاية عين الدفلى قضت قوات الجيش اليوم على إرهابي وضبطت بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف ونظارة ميدان ومخزني ذخيرة وثلاثة هواتف محمولة".

وأضاف البيان أن الإرهابي القتيل هو سرباح أحمد وكنيته "أبو العباس" هو من مواليد 1973 بولاية الشلف (شمال) والتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1997 وكان المسؤول عن الجماعة الإرهابية التي تنشط في منطقة الونشريس ما بين ولايات الشلف وعين الدفلى وتيسمسيلت والمدية (شمال).

وأكد البيان أن هذه العملية التي مازالت متواصلة، تأتي لتعزز النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الجزائري وتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين عبر كافة ربوع الوطن لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

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