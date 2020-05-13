شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن تأكيد إصابات بفيروس كورونا فى 3 محافظات جديدة جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليمن تأكيد إصابات بفيروس كورونا في 3 محافظات جديدة جنوبي البلاد والمجموع يبلغ 65 إصابة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، ألطاف موساني، أن هناك مقترحات أممية بإرسال سفن مجهزة بمستشفيات لدعم اليمن في مواجهة كورونا، وتحديدا فى محافظتى عدن والمكلا. وفق سبأ.

وناقش موسانى، خلال اجتماع افتراضى مع وزير التخطيط والتعاون الدولي فى الحكومة اليمنية الدكتور نجيب العوج، تطوير خطط الاستجابة، وحشد الموارد، وتغطية احتياجات النظام الصحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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وضمن المقترحات، إنشاء غرفة طوارئ لإدارة وتوزيع المساعدات والتدخلات المختلفة للمنظمة وتسهيل وصولها وتنسيق سبل احتواء الجائحة.

وأشار ممثل المنظمة في اليمن، إلى وصول 14 ألف عينة فحص إضافية، و 1100 من المحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا.

وجرى التطرق لمساعي منظمة الصحة العالمية لجعل احتياجات اليمن على رأس قائمة التدخلات للمنظمة من خلال توفير الدعم عبر صندوق الاستجابة الإنساني التابع للأمم المتحدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الخاصة باليمن عبر المكتب الرئيس للمنظمة في جنيف وتقديمها لجميع المانحين على المستوى الدولي.