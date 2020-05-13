شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل صفر وفيات بكورونا لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الصحة المغربية أعلنت صفر وفيات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، فيما شهد معدل الإصابات اليومية انخفاضا كبيرا منذ يوم أمس، حيث قال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، إن الوزراة لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الكلي عند 188 حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة شهدت تراجعا بنسبة 2.9%.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 137 إصابة جديدة بلفيروس كورونا والمجموع يبلغ 6418، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

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كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن 180 حالة شفاء لمصابي كورونا ومجموع المتعافين يبلغ 2991.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة المغربية رصد 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 6380 حالة فى المغرب.

قالت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 64299 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.