شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 31 حالة بفيروس كورونا بعائلة واحدة لعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصدها حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد أدت إلى نقل العدوى إلى أكثر من فرد بالعائلة وعائلات أخرى، موضحة أن الحصيلة الإجمالية بلغت حتى الآن 31 حالة قائمة وما زال اقتفاء الأثر متواصلاً لحصر كافة الحالات المخالطة لهذه الحالات، والذين بدورهم قد نقلوا العدوى لجميع من خالطهم.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم /الثلاثاء/ - أن هناك عدة حالات قد تسببت بنقل العدوى إلى أهلها وأقاربها ومحيطها وذلك لعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية، مما أدى إلى تفاقم الحالات بين أفراد أسرهم، وعليه تجدد الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين بضرورة استمرار الالتزام بالقرارات والإجراءات الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي للفيروس وعدم التهاون بالخطورة التي قد يسببها عدم التقيد بالإجراءات المتخذة بانتقال الفيروس بين الأفراد والمجتمع.

وأفادت الوزارة بأن الفحوصات المختبرية التي يتم إجراؤها يوميًا بينت زيادة في أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا والناجمة عن مخالطة الأشخاص لحالات قائمة لعدم التزامهم بالقرارات والإجراءات الاحترازية من الفيروس، والإرشادات الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أنه لابد من استشعار خطر فيروس كورونا على الرغم من الجهود الوطنية التي تتم لمواجهته، فالفيروس ما زال في مراحل انتشاره عالمياً ولم يتم التوصل حتى اليوم للقاح الذي يعالجه ولكن هناك محاولات عديدة للوصول إليه، وأن البروتوكول العلاجي الذي تتبعه البحرين يساعد في التعافي ولكنه ليس العلاج المضاد للفيروس، مؤكدة أن الوقاية خير من العلاج وذلك باتباع الإجراءات والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.