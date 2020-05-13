شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل ٩٥ إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل ٩٥ حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء" نينا"، أنه تم فحص ٢٧٥٦ نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ١٣٢٤٥٧.

وذكرت الوزارة أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم سجلت ٩٥ إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٣٢، بغداد/ الكرخ: ٢٦، مدينة الطب: ١٣، البصرة: ١٨، كربلاء: ١،ديالى: ٥".

وأضاف أن حالات الشفاء بلغت: ١١٣حالة ، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ٣٣، بغداد / الكرخ: ١، مدينة الطب: ١٧، النجف: ٢، البصرة: ٤٣، كركوك: ٩، واسط: ١ ، اربيل: ١، ذي قار : ٤، صلاح الدين: ٢".

وتابعت أن الوفيات : حالتان : حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب .. مشيرة إلى أن مجموع الإصابات: ٢٩١٣، مجموع الوفيات: ١١٢، مجموع حالات الشفاء: ١٩٠٣، الراقدين الكلي: ٨٩٨".

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