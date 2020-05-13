شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية: منع كامل للتجول من 30 رمضان حتى 4 شوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، منع كامل للتجول من 30 رمضان حتى 4 شوال، مشيرة إلى استمرار جميع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية بحسب العربية، استمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.

Advertisements

كان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية قال اليوم الثلاثاء ، إنه تقرر منع التجول على مدار (24) ساعة في محافظة (بيش) بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.



يشار إلى أن السعودية أعلنت عن تطبيق معايير جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة وباء كورونا، وأوضح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" عن تطبيق قائمة معايير "محدثة" لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيبدأ هذا الأسبوع بتقييم مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص على مرحلتين وفقاً لتلك المعايير المحدثة، وتعتبر المعايير الفرعية المحدثة لمكافحة فيروس كورونا متوافقة مع التحديثات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية.