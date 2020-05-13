شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم مساعدات غذائية للسودان والمحجورين صحيا باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3200 سلة غذائية للمحتاجين في عدد من المناطق في السودان، استفاد منها 19200 فرد، وفق بيان صحفى.

وتم توزيع 800 سلة غذائية في محليتي الدلنج ومحلية هبيلا الخرطوم، بولاية جنوب كردفان، استفاد منها 4800 فرد، و 1900 سلة غذائية، في محليتي أم كدادة وابوحميرة في ولاية شمال دارفور، استفاد منها 11400 فرد، و150 سلة غذائية، في محلية أم القرى في ولاية الجزيرة، استفاد منها 900 فرد، وتوزيع 350 سلة غذائية، في محليتي حلفا الجديدة، و محلية ريفي كسلا بولاية كسلا، استفاد منها 2100 فرد، وخرص المركز على إيصال المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب نقطة لهم لتجنب التجمعات وإتباع الإجراءات اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38211 سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بالسودان.

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وفي اليمن، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 250 سلة غذائية في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، لإغاثة المستهدفين من إجراءات الحجر المنزلي المفروض جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، استفاد منها 1500 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك ضمن تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة العاجلة لمساعدة أبناء الشعب اليمني بمختلف محافظاته في ظل جائحة كورونا.