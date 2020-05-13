شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البلد العربى الوحيد المسجل صفر إصابات بفيروس كورونا خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أنه تشير آخر بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، إلى أن موريتانيا هي البلد العربي الوحيد الذي لم تسجل فيه إصابات بفيروس كورونا خلال شهر أبريل الماضى، إلى جانب عدد قليل من دول العالم، حيث وسجلت موريتانيا حتى الآن 8 إصابات بكورونا، تماثلت 6 منها للشفاء وتوفي مصاب واحد، فيما تخضع آخر حالة تم تسجيلها للمراقبة الطبية، وهي لمواطنة موريتانية تقيم بالعاصمة نواكشوط، وتم الكشف عنها في الـ29 من مارس الماضي.

وحسب "جونز هوبكنز"، باتت موريتانيا الدولة العربية التي سجل فيها العدد الأقل من إصابات بالفيروس، بدلا من جزر القمر، التي سبق وصنفتها الجامعة البلد العربي الأقل بعدد الإصابات وذلك بعد تسجيلها 10 إصابات في أبريل ليبلغ إجمالي الإصابات حتى اليوم 11 حالة، من ضمنها حالة وفاة وأظهرت الجامعة الأمريكية أن جميع البلدان العربية، باستثناء موريتانيا، سجلت إصابات بالفيروس خلال أبريل، لكن وضع الدول العربية يتفاوت حيث تصنف دول منطقة الخليج كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بالمقارنة مع دول المغرب العربي، وغيرها من البلدان العربية.

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وبحسب موقع روسيا اليوم، بلغت نسبة الإصابات في الدول العربية نحو 2% من العدد الإجمالي في العالم، فيما بلغ عدد الوفيات في المنطقة العربية 1594 حالة، وفي القارة الإفريقية، تعتبر جنوب إفريقيا الدول الأكثر تضررا من الفيروس، لكنها في نفس الوقت أكثر دولها تسجيلا لحالات التعافي منه بـ 4357 حالة شفاء.