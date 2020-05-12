شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 14 يوما.. تفقد مساكن 100 ألف عامل بمدينة الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفقدت اللجان الفرعية بأمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، أكثر من 99.5 ألف عامل محتجز في منشآت الحجر الصحي بمدينة الرياض خلال 14 يوماً.

ونشرت الأمانة مجموعة صور وثقت من خلالها جانباً من تفقّد اللجان الفرعية للعمال بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث وجّهت مسؤولي المتابعة بسرعة معالجة الملاحظات في مهلة أقصاها 48 ساعة.

كما نشرت “أمانة الرياض” نموذجاً لطلب حضور صاحب العقار إلى إدارة المراقبة، لافتةً إلى أن المراجعة في الوقت المحدد تسهّل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

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