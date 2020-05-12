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السعودية تفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء المملكة خلال عيد الفطر

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - متطوعون سعوديون يضعون كمامات ويعدون وجبات افطار تقدمها منظمة خيرية في الرياض يوم 10 مايو 2020

قالت وزارة الداخلية في بيان يوم الثلاثاء إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس .

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

 

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