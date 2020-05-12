دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters استقرار عدد حالات الوفاة من استقرار عدد حالات الوفاة من كورونا بإيطاليا وتسجيل حالات إصابة جديدة

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 172 حالة يوم الثلاثاء مقابل 179 حالة يوم الاثنين ولكن الحصيلة اليومية لعدد حالات الإصابة الجديدة ارتفعت من 744 حالة الاثنين إلى 1402 حالة الثلاثاء.

ولكن هذه الزيادة في الحالات الجديدة تعود جزئيا إلى الإبلاغ متأخرا عن حالات الإصابة من منطقة لومبادري المتضررة بشدة والتي قالت إنها وجدت 419 حالة إصابة من الأسابيع السابقة لم يتم ادراجها.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ اكتشاف تفشي الفيروس في 21 فبراير شباط يبلغ الآن 30911 حالة في ثالث أكبر عدد لحالات الوفاة من كورنا في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 221216، وهو خامس أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

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وقالت الوكالة إن عدد المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض إلى 81266 من 82488 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الحالات في العناية المركزة يوم الثلاثاء 952، نزولا من 999 يوم الاثنين وفي استمرار للانخفاض منذ وقت طويل. ومن بين المصابين أساسا، بلغ عدد المتعافين حتى يوم الثلاثاء 109039 مقابل 106587 يوم الاثنين.

وقالت الوكالة إنه تم إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس لعدد 1.742 مليون شخص مقابل 1.702 مليون يوم الاثنين من إجمالي حوالي 60 مليون نسمة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خيفة)