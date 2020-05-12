وفيات فيروس كورونا في فرنسا 27 ألفا تقريبا متجاوزة إسبانيا

باريس (رويترز) - ارتفع عدد الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا في فرنسا بواقع 348 أو 1.3 بالمئة يوم الثلاثاء إلى 26991 متجاوزا إسبانيا حيث بلغ العدد 26920 حالة وفاة، لتصبح فرنسا رابع أكبر دول العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد أمريكا وبريطانيا وإيطاليا.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد المرضى بالمستشفيات المصابين بالفيروس انخفض مجددا إلى 21595 من 22284 أمس الاثنين، ليستمر الاتجاه النزولي منذ أربعة أسابيع متصلة.
وفي اليوم الثاني بعد رفع العزل العام الذي استمر 55 يوما، تواصل أيضا الاتجاه النزولي في عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة وانخفض بواقع 170 أو 6.3 بالمئة إلى 2542.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
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