"الأغذية العالمي" يحذر من ارتفاع الأسعار في اليمن بسبب كورونا

اليمن /الخليج 365



قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أسعار المواد الغذائية في اليمن ارتفعت بسبب فيروس كورونا.



جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب البرنامج الأممي في اليمن بحسابه عبر تويتر.



وأوضح البرنامج أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجمة عن جائحة كورونا سوف يصيب بشكل أكثر العائلات الضعيفة في اليمن".



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وشدد على "ضرورة استمرار المساعدات الغذائية كونها شريان حياة بالنسبة لليمنيين".



ونهاية الشهر الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته إلى النصف في المناطق الشمالية لليمن، بسبب نقص التمويل، إضافة إلى عوائق العمل في بيئة بالغة الصعوبة بالمناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين.



وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية 65 حالة، منها 10 وفيات، وحالة شفاء واحدة.



وفي مناطق سيطرة الحوثيين، سجلت وزارة الصحة بحكومة الجماعة، غير المعترف بها دوليا، إصابتين بالفيروس، بينهما حالة وفاة في العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.