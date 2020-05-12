القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
شارك صحفيون وناشطون فلسطينيون، الثلاثاء، في مدينة القدس، بوقفة تضامنية مع طواقم تلفزيون فلسطين (رسمي)، إثر تجديد إسرائيل أمر منعهم من العمل لستة شهور أخرى في المدينة.
وقالت مراسلة تلفزيون فلسطين، كريستين ريناوي لوكالة الخليج 365: "نظمت وقفة رمزية اليوم لعدد من موظفي مكتب القدس في تلفزيون فلسطين ونشطاء في الحقوق والحريات عقب تجديد الاحتلال (الإسرائيلي) قرار تمديد منع عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية 6 شهور جديدة".
وأضافت: "هذا القرار رفضته الهيئة وتقود حراكاً على كافة المستويات بينه الشق الدبلوماسي بمشاركة الخارجية للتصدي له وإفشاله".
ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن التضامن مع طواقم تلفزيون فلسطين، كتب عليها: "لا لتكميم الأفواه"، "لا لحجب صوت تلفزيون فلسطين"، "التغطية مستمرة".
والإثنين، جدّد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعان أردان، قرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين، وحظر أنشطته في كل مكان بالقدس وإسرائيل، لفترة 6 شهور إضافية.
وكان أردان قد أصدر القرار للمرة الأولى قبل 6 شهور، بحجة تبعية التلفزيون للسلطة الفلسطينية، حيث يحظر على طاقم التلفزيون منذ ذلك الحين، العمل بالقدس الشرقية.
وكانت قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية قد اقتحمت مكتب تلفزيون فلسطين، في القدس، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وسلمت إدارته قرار المنع.
ويقول تلفزيون فلسطين، إن السلطات الإسرائيلية، تلاحق طاقمها بالقدس وتعتقل أفراده، بين الفينة والأخرى، وحققت معهم أكثر من مرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر القدس.. وقفة لصحفيين وناشطين تضامنا مع "تلفزيون فلسطين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.