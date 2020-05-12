كورونا.. 11 وفاة بمصر وارتفاع إصابات المغرب والبحرين

عواصم عربية/مراسلون/الخليج 365



ارتفعت وفيات وإصابات كورونا، في 3 دول، مساء الثلاثاء، بواقع 11 وفاة بمصر، و173 إصابة بالمغرب، و122 بالبحرين، وفق بيانات رسمية.



وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، وفاة 11 وإصابة 374 وشفاء 154.



وأفادت بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء، هو 10 آلاف و93 إصابة، توفي منهم 544، وتعافى 2326.



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وفي المغرب، قال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، في بيان: "تم تسجيل 137 إصابة، و180 حالة شفاء".



وأوضح أن حالات الإصابة ترتفع إلى 6 آلاف و418، بينها 188 وفاة، و2991 حالة شفاء.



في البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، عبر توتير، تسجيل 122 إصابة بالفيروس، و10 حالات شفاء.



ويرتفع إجمالي حصيلة الفيروس في البحرين، إلى 5 آلاف و531 إصابة، بينهم 9 وفيات، و2192 متعافيا.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و318 آلاف، توفي منهم نحو 291 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و569 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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