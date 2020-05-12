قطر تطلق مجموعة صداقة دولية لمواجهة كورونا

أحمد يوسف/الخليج 365

أعلنت قطر، الثلاثاء، إطلاق مجموعة صداقة دولية لمواجهة كورونا، وذلك بالتعاون مع دول كوريا الجنوبية وكندا والدنمارك وسيراليون.



جاء ذلك في حدث افتراضي على تقنية الفيديو بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تم خلاله إطلاق "مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي لمكافحة كورونا"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.



وأعرب وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في رسالة وجهها عبر الفيديو، عن سعادة بلاده بالمشاركة في إطلاق هذه المبادرة التي اعتبرها مهمة للغاية.



وأكد على استعداد الدوحة للعمل مع المجموعة الجديدة "لتصبح منصة رئيسية لتبادل الآراء حول كيفية الاستجابة الفعالة لمكافحة كورونا من خلال مختلف أشكال التعاون المتعدد الأطراف".



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وأضاف الوزير أن "المجموعة ستبحث القضايا الصحية الناشئة ذات الأهمية العالمية والطرق المبتكرة والعمل نحو استراتيجية موجهة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".



ووفق الوكالة القطرية، تهدف المجموعة إلى توفير منصة غير رسمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة المهتمة بتبادل وجهات النظر حول كيفية الاستجابة الفعالة لكورونا وغيرها من تحديات الأمن الصحي العالمي.



كما تسعى إلى تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن كورونا التي أثارت وتسببت في تفاقم العديد من المشاكل في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي العالمي.



وتعمل المجموعة باتجاه التركيز على التهديد الكبير الذي تشكله الجائحة على صون السلم والأمن الدوليين.



ومنذ بداية أزمة كورونا، قدمت قطر مساعدات طبية إلى عدة دول، بينها فلسطين ولبنان وتونس والجزائر وإيران والصين وإيطاليا ونيبال ورواندا والكونغو وأنغولا وألبانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.