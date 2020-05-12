السعودية تعلن حظر تجوال كامل خلال أيام عيد الفطر

الرياض / الخليج 365



أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، فرض حظر تجوال كامل بمختلف أنحاء المملكة، من نهاية رمضان وحتى رابع أيام عيد الفطر.



جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول لم تسمه بالوزارة.



وقال المصدر، إنه تقرر "منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة بداية من 30 رمضان الجاري (23 مايو/آيار الجاري)، حتى نهاية 4 شوال (27 مايو)".



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وأشار المصدر إلى أنه في هذه الفترة تقرر أيضا استمرار منع التجمعات من 5 أشخاص فأكثر، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 9 وفيات و1911 إصابة بـ"كورونا"، إضافة إلى تعافي ألفين و520.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 42 ألفا و925؛ منها 264 وفاة، و15 ألفا و257 متعافيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.