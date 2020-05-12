عدن (اليمن)/عزيز الأحمدي/الخليج 365
توفى رابع مسؤول يمني، بوباء غامض يجتاح محافظة عدن، جنوبي البلاد، حسب مصدر حكومي.
وأفاد المصدر الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه للأناضول، الثلاثاء، بوفاة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باليمن فهمي منصور، جراء الوباء الغامض الذي يجتاح عدن، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ولم تصدر إفادة رسمية من السلطات حتى الساعة 18.10 تغ.
وأعلنت الحكومة اليمنية مطلع الشهر الجاري وفاة 49 شخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف، جراء أوبئة تتفشى في عدن، نتيجة انتشار البعوض والمستنقعات الراكدة، بسبب كوارث السيول التي شهدتها المدينة في 21 أبريل/ نيسان الماضي.
والاثنين، أعلنت الحكومة عدن مدينة موبوءة، نتيجة تفشي أنواع مختلفة من الأوبئة، والفيروسات، اخرها فيروس كورونا، وناشدت المجتمع الدولي، تقديم الدعم للقطاع الصحي بالبلاد.
وشهدت الأيام الستة الماضية، وفاة 3 مسؤولين حكوميين في عدن بالوباء ذاته، الذي رجحت مصادر أن يكون "الشيكونغونيا".
و"الشيكونغونيا" هو مرض فيروسي ينتقل إلى البشر عن طريق حشرة البعوض، ويسبّب حمى وآلاماً مبرّحة في المفاصل والعضلات إضافة للصداع والتقيّؤ والطفح الجلدي، وفق منظمة الصحة العالمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. وفاة رابع مسؤول حكومي بوباء غامض في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.