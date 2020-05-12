كورونا .. بريطانيا تخصص حزمة مالية لمساعدة العراق

لندن/ الخليج 365

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، تخصيص حزمة مالية لدعم العراق في مكافحة جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزيرة التنمية الدولية آن ماري تريفليان، نشرته السفارة الربيطانية ببغداد عبر "فيسبوك".

وقالت تريفليان إن "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والشعب العراقي، بينما تواجه بلدينا مع بقية بلدان العالم خطر كورونا".

وأضافت أن "المملكة ملتزمة بمساعدة العراق في التعامل مع الجائحة، ويجري الآن إعادة تخصيص هذه الحزمة المالية (دون تحديد قيمتها) ضمن الميزانية الحالية لوزارة التنمية الدولية إلى العراق".

وأشارت المسؤولة البريطانية إلى أن "التمويل المذكور سيساعد الصندوق المشترك للمساعدات الإنسانية في العراق".

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وتابعت تريفليان قائلة إننا "سنواصل دعم الفئات الأكثر ضعفا في البلاد، مثل المهجرين وغيرهم من المتضررين من الحروب، إذ أن وجود عراق أكثر أمنا واستقرارا هو أمر يصب في مصلحتنا جميعاً".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الخارجية البريطانية دعمها للحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

وكان البرلمان العراقي منح الخميس، الثقة لحكومة الكاظمي غير مكتملة الأركان بعد نحو 5 أشهر من الجمود السياسي في البلاد.

وعبرت دول المنطقة وعلى رأسها تركيا وإيران ودول الخليج العربي، وكذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة دعمها للحكومة العراقية الجديدة.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وحتى مساء الثلاثاء، سجل العراق ألفين و913 إصابة بكورونا، بينها 112 وفاة، و1903 حالات شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.