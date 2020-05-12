الهلال التركي يوزع 500 سلة غذائية على جرحى الحرب باليمن

اليمن/ شكري حسين/الخليج 365



أطلقت جمعية الهلال الأحمر التركي، الثلاثاء، حملة لمساعدة جرحى الحرب ذوي الإعاقة الدائمة في 4 محافظات يمنية.



وبحسب مراسل الخليج 365، تم إطلاق الحملة في مخازن "باحكيم" بمدينة المعلا في محافظة عدن، بالتنسيق مع شبكة استجابة للأعمال الإنسانية (غير حكومية).



وتتضمن الحملة توزيع 500 سلة غذائية على ذوي الإعاقة الدائمة من جرحى الحرب في 4 محافظات هي عدن (جنوب) وحضرموت (جنوب شرق)، ومأرب (شرق)، وتعز (جنوب غرب)، بحسب حديث رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن مصطفى آيدين، للأناضول.



وقال آيدين إن "توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار حرص تركيا على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للتخفيف من معاناة اليمنيين المتضررين من الحرب خاصة في شهر رمضان".



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هذه هي الحملة الثالثة التي يطلقها الهلال التركي في رمضان، حيث أطلق حملتين أخريين في وقت سابق من الشهر، لتوزيع نحو 14 ألف سلة غذائية.



ودأبت جمعية الهلال الأحمر التركي، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب في اليمن، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.



ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

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