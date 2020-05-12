قطر.. مساعدات طبية للكونغو وأنغولا وألبانيا

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365



أعلنت قطر إرسالها مساعدات طبية عاجلة، إلى دول الكونغو وأنغولا وألبانيا، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.



جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الأميري اطلعت عليه الخليج 365، الثلاثاء.



وقال البيان إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه بإرسال المساعدات الطبية العاجلة لـ "الكونغو وأنغولا وألبانيا دعما لجهود الدول الصديقة في مكافحة تفشي كورونا".



ومنذ بداية أزمة "كورونا"، قدمت قطر مساعدات طبية إلى عدة دول، بينها فلسطين ولبنان وتونس والجزائر وإيران والصين وإيطاليا ونيبال ورواندا.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و310 آلاف، توفي منهم نحو 290 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و566 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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