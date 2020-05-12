مباحثات قطرية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

بحث وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية، الثلاثاء، مع قائد القوات الجوية في القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف جوستيلا، تعزيز التعاون العسكري.



جاء ذلك خلال لقائهما بالدوحة بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وبحسب البيان، جرى خلال الاجتماع "استعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها".



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كما حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة لقطرية، وفق البيان، الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول زيارة المسؤول العسكري الأمريكي.



ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غربي الدوحة.



وتستخدم واشنطن تلك القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.

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