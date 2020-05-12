دردشة مع مدير الاعلام والعلاقات بـ #روتانا “صالح عيسى”

دردشتنا هذا المساء مع ضيف مميز ، شعلة من النشاط يتنقل بين جميع المدن ، متعاون مع الجميع ، ويتقبل النقد بصدر رحب ، يعمل ليل نهار من أجل خدمة الإعلاميين ويحاول أن يوفر لهم ما يستطيع ، ضيفنا مدير العلاقات والإعلام بشركة “روتانا” الاستاذ صالح عيسى.

س1 / لكل شخص لم يعرفك عن قرب ، من أنت ؟

صالح عيسى ابو حمزة

ماجستير اعلام – أعمل مديرا العلاقات والاعلام بشركة روتانا

س2/ هل صحيح أننا في توتير مثاليين ؟

بصراحة الانسان السعودي على سجيته في كل الظروف تجده يتعامل ببساطة ويبوح ما بداخله بكل شفافية . وهذا لا يعيب اطلاقا الصراحة والوضوح والتلقائية علامة الصفاء ونقاء السريرة . هكذا أرى .

س3/ هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا ؟

اطلاقا لم ولن تتغير عاداتنا وتقاليدنا . فهي ثابتة ولا أظن ان تتأثر بأي مثير .

س4/ أظهرت السوشل ميديا العديد من المشاهير التافهين ، هل تؤيد هذه المقولة ؟

عفوا .. لا تعليق

س5/ من لاعبك المفضل ؟

الكابتن ماجد عبد الله ، والنجم محمد نور سابقا ، عطيف الهلال فهو لاعب مهاري ومتطور بانضباط .. الاجانب عمر السومه.

س6/ ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟

الاتحاد – تشلسي (الانجليزي ).

س7/ من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟

هم كثير ليس واحد

محليا (يوسف الجراح )

خليجيا (داود حسين )

عربيا (محمد هنيدي )

س8/ مسلسك او برنامجك المفضل في رمضان ؟

مسلسل مخرج 7 محليا ، ( البرنس ) عربيا

س 9 / ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟

الحمدلله ( لا يوجد )

س10/ مطربك المفضل ؟

كل من غنى وأطربني

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س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟

اكمال التحصيل العلمي وانهاء درجة الدكتوراه .

س 12 / بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟

احب البقاء في بلدي خاصة في الاجازات احب مصايف بلدي

س 13 / كلمة ” احبك” لمن تقولها ؟

لكل من يبادلني نفس الشعور .

س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟

الى حد كبير .. لا

س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟

قدوتي في مجالي العملي تكون لكل شخص يضيف معرفة جديدة وصائبة تحقق نجاح لعملي .. حتى لو أصغر سنا مني .

أعتبره قدوة .

س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟

لا

س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟

لجمهور الكرة .. لا داعي للتعصب .

المسألة كلها مباراة (مبروك للفائز وحظ أوفر للخاسر) .

س18 / مذيع او مذيعة تحب متابعته؟

كل المذيعين والمذيعات السعوديين .

س 19 / ماذا تشعر به عندما تشاهد العالم يتناقل أخبار وصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ؟

أشعر بفخر ما بعده فخر ، لأهميتهما وحكمتهما اطال الله في عمرهم .

س 20 / كلمة النهاية، ماذا تعني لك ؟

ليس هناك نهاية في شي سوى الوفاة ، والحياة تسير طالما هناك حياة ، الله يجعلها في طاعتة وحسن عبادته .