دردشة مع مدير الاعلام والعلاقات بـ #روتانا “صالح عيسى”

دردشتنا هذا المساء مع ضيف مميز ، شعلة من النشاط يتنقل بين جميع المدن ، متعاون مع الجميع ، ويتقبل النقد بصدر رحب ، يعمل ليل نهار من أجل خدمة الإعلاميين ويحاول أن يوفر لهم ما يستطيع ، ضيفنا مدير العلاقات والإعلام بشركة “روتانا” الاستاذ صالح عيسى.
س1 / لكل شخص لم يعرفك عن قرب ، من أنت ؟
صالح عيسى ابو حمزة
ماجستير اعلام – أعمل مديرا العلاقات والاعلام بشركة روتانا
س2/ هل صحيح أننا في توتير مثاليين ؟
بصراحة الانسان السعودي على سجيته في كل الظروف تجده يتعامل ببساطة ويبوح ما بداخله بكل شفافية . وهذا لا يعيب اطلاقا الصراحة والوضوح والتلقائية علامة الصفاء ونقاء السريرة . هكذا أرى .
س3/ هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا ؟
اطلاقا لم ولن تتغير عاداتنا وتقاليدنا . فهي ثابتة ولا أظن ان تتأثر بأي مثير .
س4/ أظهرت السوشل ميديا العديد من المشاهير التافهين ، هل تؤيد هذه المقولة ؟
عفوا .. لا تعليق
س5/ من لاعبك المفضل ؟
الكابتن ماجد عبد الله ، والنجم محمد نور سابقا ، عطيف الهلال فهو لاعب مهاري ومتطور بانضباط .. الاجانب عمر السومه.
س6/ ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟
الاتحاد – تشلسي (الانجليزي ).
س7/ من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟
هم كثير ليس واحد
محليا (يوسف الجراح )
خليجيا (داود حسين )
عربيا (محمد هنيدي )
س8/ مسلسك او برنامجك المفضل في رمضان ؟
مسلسل مخرج 7 محليا ، ( البرنس ) عربيا
س 9 / ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟
الحمدلله ( لا يوجد )
س10/ مطربك المفضل ؟
كل من غنى وأطربني
س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟
اكمال التحصيل العلمي وانهاء درجة الدكتوراه .
س 12 / بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟
احب البقاء في بلدي خاصة في الاجازات احب مصايف بلدي
س 13 / كلمة ” احبك” لمن تقولها ؟
لكل من يبادلني نفس الشعور .
س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟
الى حد كبير .. لا
س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟
قدوتي في مجالي العملي تكون لكل شخص يضيف معرفة جديدة وصائبة تحقق نجاح لعملي .. حتى لو أصغر سنا مني .
أعتبره قدوة .
س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟
لا
س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟
لجمهور الكرة .. لا داعي للتعصب .
المسألة كلها مباراة (مبروك للفائز وحظ أوفر للخاسر) .
س18 / مذيع او مذيعة تحب متابعته؟
كل المذيعين والمذيعات السعوديين .
س 19 / ماذا تشعر به عندما تشاهد العالم يتناقل أخبار وصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ؟
أشعر بفخر ما بعده فخر ، لأهميتهما وحكمتهما اطال الله في عمرهم .
س 20 / كلمة النهاية، ماذا تعني لك ؟
ليس هناك نهاية في شي سوى الوفاة ، والحياة تسير طالما هناك حياة ، الله يجعلها في طاعتة وحسن عبادته .
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