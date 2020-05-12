اجتماع رابطة دوري المحترفين لمناقشة عودة الدوري في “20 اغسطس”

أعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عقده اجتماعًا عاجلًا بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع تحديد موعد مبدئي لعودة المسابقة.

وقالت إدارة الرابطة في بيان رسمي، يوم الثلاثاء:”تعقد رابطة الدوري السعودي خلال اليومين المقبلين اجتماع عاجلًا لأعضائها بحضور رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، لبحث الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأفضل الحلول المتاحة والمتوفقة مع الظروف الحالية، والتي من أهمها تحديد الـ20 من أغسطس المقبل موعدًا أوليًا لعودة الدوري”.

وأضاف البيان:”إلى جانب وضع السيناريوهات المقترحة في حال عدم مناسبة ذلك، على أن يكون بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات أزمة فروس كورونا”.

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وتابع:”كما سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت، وسيناقش أعضاء مجلس الرابطة والاتحاد إمكانية عودة الدوري بقيادة طواقم تحكيم محلية مع الاستغناء عن استخدام تقنية الفيديو (الفار)”.