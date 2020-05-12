“4 يونيو” موعد عودة #الدوري_البرتغالي

أوضحت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم في بيان، اليوم الثلاثاء، إن دوري الأضواء سيستأنف نشاطه في الرابع من، يونيو، بعد توقفه في، مارس، بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكانت الحكومة منحت الضوء الأخضر مبدئيًا لاستئناف المسابقة في 30 مايو، لكن رابطة الدوري قالت إن أول مباراة بعد العودة ستقام في الرابع من، يونيو، لإعطاء المسؤولين ما يكفي من وقت لمعاينة الملاعب وإجراء اختبارات الكشف عن كورونا لكل اللاعبين.
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