وفاة “المهند ماجد الحقيل” ابن وزير الإسكان

انتقل اليوم إلى رحمة الله تعالى ابن معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.
وتوفي المهند ماجد الحقيل الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، وانتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.
وكان الشاب الراحل قد ثبت تغريدة على حسابه في موقع تويتر مطلع عام 2020 قال فيها: “الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة حللوني فالموت لا يستأذن أحداً”.
أسرة تحرير صحيفة الخليج الالكترونية تقدم التعازي والمواساة لمعالي وزير الإسكان سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يلهم أهله ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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