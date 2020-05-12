أمانة عسير تضبط أكثر من 800 عبوة من المواد الغذائية الفاسدة

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير اكثر من 800 عبوة من المواد العذائية الفاسدة .

و جاء الضبط بعد متابعة عدد من العمالة الوافدة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل سكن شعبي ، يفتقر للاشتراطات الصحية وتم ضبطهم و تطبيق الاجراءات النظامية بحقهم .

و بعد فحص المواد الغذائية تبين سوء وتخزينها في المبنى الشعبي علاوة على انه تم تحضيرها في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية إضافة الى سوء النظافة في الموقع و عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين .

فيما تم اتلاف كافة المواد الغذائية التي تم ضبطها و هي نحو 832 عبوة من منتجات الحلويات و الفشار .

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من جانبه أكد مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي ، بأن هذه الجولات جاءت بمتابعة و توجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصا منه على تكثيف الاعمال الرقابية والتفتيشية لضمان سلامة الأسواق و للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا.

مشيراً إلى أن المخالفات التي تم رصدها تم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وتم تطبيقها على الفور.

وأهاب العاوي بأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.