نادٍ صيني يعلن إفلاسه بسبب “كورونا”

ذكرت صحيفة “ذي جارديان” البريطانية وفق التقرير الإخباري لها، أن نادي تيانجين تيانهاي الصيني لكرة القدم أعلن إفلاسه.

وسبق للنادي الصيني، التعاقد مع الإيطالي فابيو كانافارو لتدريب الفريق، كذلك لعب له كل من المهاجم البرازيلي اليكساندر باتو والبلجيكي إكسل فيستل.

وكان تيانجين، الذي تأسس في منغوليا باسم هوهوت بينهاي عام 2006، عانى من عدم قدرته على تحمل تكاليفه منذ إلقاء القبض على مالكه السابق شو بونوي والحكم عليه بالسجن بعد ذلك، حيث أنهى الفريق الدوري الصيني في المركز الثاني من القاع العام الماضي.

وأضافت “ذي جارديان” أن فريق شينزين، الذي هبط للدرجة الثانية، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير، سيعود مجددًا للدوري الممتاز ليشارك بدلاً من تينهاي في موسم عام 2020 الذي تأجل انطلاقه بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة بيانًا عن النادي ذكر فيه: “نظرًا للوضع المالي الذي لا يمكن تحمله لم يعد النادي قادرًا على القيام بأموره الطبيعية، بعد فترة من التفكير المدروس.. لم يعد لدينا خيار سوى تفكيك النادي”.

وكان من المقرر انطلاق مسابقة الدوري الصيني في فبراير الماضي، قبل أن يتم تأجيله بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.