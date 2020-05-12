تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 122 حالة قائمة جديدة؛ منها 60 حالة لعمالة وافدة، و61 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

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