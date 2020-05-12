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أرامكو تعلن اكتشاف حقلين جديدين

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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شركة أرامكو السعودية

أكدت شركة “أرامكو ” أنها نجحت في اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول من العام الحالي، أحدهما مكمن للنفط والغاز والآخر مكمن نفطي.

وبحسب بيان للشركة، فقد أشارت إلى اكتشاف في الجزء الشمالي الغربي من المملكة مكمن نفط وغاز، في حين تم اكتشاف مكمن نفط في منطقة الأعمال الوسطى.

ووفق ما نقلته الاقتصادية كانت “أرامكو السعودية” قد اكتشفت خلال العام الماضي 2019، حقلين ومكمنين للنفط، فيما تم حفر 7 آبار تحديد ناجحة، فيما يخص التنقيب للغاز فقد اكتشفت أيضاً خلال العام الماضي حقل غاز بري و5 مكامن جديدة بالإضافة إلى حفر 6 آبار تحديد ناجحة.

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