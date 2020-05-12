المتحدث باسم الرئاسة الروسية يعلن إصابته بكورونا

أفادت وسائل إعلام روسية بأن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا. ونقلت وكالة تاس” الروسية عنه القول، ردا على سؤال، :”نعم أنا مريض … وأتلقى العلاج”.

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