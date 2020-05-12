«تحفيظ حوطة بني تميم» تحتفي بتخريج 74 خاتمة لكتاب الله (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تحتفي جمعية تحفيظ القرآن الكريم في حوطة بني تميم، مساء اليوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، بتخريج 74 خاتمة لكتاب الله. ودشنت الجمعية هاشتاق للاحتفاء بحفظة كتاب الله “#حوطة_بني_تميم_تخرج_74_خاتمة”، ودعت للتفاعل مع الهاشتاق تحفيزا للطالبات وتشجيعا لغيرهن على حفظ كتاب الله سبحان وتعالى.

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