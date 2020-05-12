دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters اليمن يعلن تأكيد إصابات بفيروس اليمن يعلن تأكيد إصابات بفيروس كورونا في 3 محافظات جديدة

دبي (رويترز) - أعلنت الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية عن رصد أول انتشار لفيروس كورونا المستجد في ثلاث محافظات جنوبية ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 65 يشمل عشر وفيات.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا ومقرها عدن إنه تم تأكيد تسع إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا بينها إصابات لأول مرة في محافظات أبين والمهرة وشبوة. وتوفي المصاب في شبوة.

وذكرت أنه تم تأكيد أربع إصابات جديدة في عدن ليرتفع الإجمالي بالمدينة إلى 39.

واليمن مقسم بين مناطق تابعة للحكومة المعترف بها دوليا في الجنوب ومناطق تحت سيطرة جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في الشمال. وأطاح الحوثيون بالحكومة من صنعاء في أواخر عام 2014.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنها تخشى إمكانية تفشي الفيروس على نطاق واسع في اليمن نظرا لأن مستوى مناعة السكان من المرض من أقل المستويات مقارنة مع الدول الأخرى. وزادت المخاوف بسبب قلة إمكانيات الفحص.

وتسببت الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات في تقويض النظام الصحي في اليمن ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة. ويعتمد نحو 80 بالمئة من سكان البلاد، أو ما يقدر بنحو 24 مليونا، على المساعدات الإنسانية بينما يواجه نحو عشرة ملايين الجوع.

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وأعلنت الحكومة المتمركزة في عدن حتى الآن عن رصد إصابات في سبع محافظات تحت سيطرتها تمتد من البحر الأحمر في الغرب إلى الحدود العمانية في شرق البلاد.

وأعلن الحوثيون حتى الآن عن إصابة شخصين بالفيروس توفي أحدهما، وكلاهما في صنعاء.

كانت الحكومة في عدن قد أعلنت عن أول إصابة في البلاد في العاشر من أبريل نيسان في بلدة ساحلية جنوبية، ويجري الإعلان بشكل شبه يومي منذ 12 يوما عن إصابات جديدة.

وقالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن الزيادة في عدد الحالات في الآونة الأخيرة تشير إلى أن الفيروس كان ينتشر دون رصده لأسابيع فيما يزيد احتمال ارتفاع عدد الإصابات.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)