شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وجهات جديدة للرحلات «الخاصّة» من فلاي دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
أعلنت «فلاي دبي» عن إضافة 6 وجهات جديدة في العالم لإجلاء رعايا هذه الدول عبر رحلات خاصة تشغلها بموجب موافقات حكومية.
وتشمل هذه الوجهات كلاً من أفغانستان (كابول) وألبانيا (تيرانا) وكازاخستان (كيزيلوردا) وقيرغيزستان (بيشكيك) والجبل الأسود (إلى تيرانا) ورواندا (كيغالي).
وحصلت الشركة على الموافقات الحكومية لتشغيل 90 رحلة عودة خاصة إلى الوطن خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتمكن أكثر من 12532 راكباً من العودة إلى منازلهم في 19 دولة على رحلات فلاي دبي.
ويمكن لمواطني هذه البلدان الذين يقيمون أو يزورون دولة الإمارات حجز رحلات خاصة إلى أوطانهم ويجب على المسافرين الذين يقومون بإنجاز إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (وإحضار قفازات وكمامات إضافية) وارتداؤها طوال مدة الرحلة، كما أن حقائب اليد ستقتصر على الأغراض الشخصية فقط. سيخضع المسافرون أيضاً للفحص الحراري في المطار ويجب تأكيد أنهم لا يعانون أي أعراض قبل السماح لهم بالسفر.
وسيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من مطار دبي الدولي المبنى 2. وتخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية ولن تعمل إلا إذا تم الحصول عليها.
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