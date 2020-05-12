إسبانيا تسجل يوم الثلاثاء أقل عدد إصابات بكورونا في شهرين

مدريد (رويترز) - ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد انخفض يوم الثلاثاء لأدنى مستوى له في أكثر من شهرين.
وقالت السلطات الصحية إن 594 حالة إصابة جديدة سُجلت يوم الثلاثاء، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 228030. وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بواقع 176 حالة يوم الثلاثاء إلى 26920.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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