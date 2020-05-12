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إسبانيا تسجل يوم الثلاثاء أقل عدد إصابات بكورونا في شهرين

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إسبانيا تسجل يوم الثلاثاء أقل عدد إصابات بكورونا في شهرين

مدريد (رويترز) - ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس المستجد في البلاد انخفض يوم الثلاثاء لأدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

وقالت السلطات الصحية إن 594 حالة إصابة جديدة سُجلت يوم الثلاثاء، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 228030. وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بواقع 176 حالة يوم الثلاثاء إلى 26920.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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