دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزيرة الصحة: لا إصابات بكورونا بين الفلسطينيين لليوم الخامس على التوالي

رام الله (رويترز) - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أنه لم تسجل يوم الثلاثاء أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية وذلك لليوم الخامس على التوالي بعد فحص حوالي ألف عينة من جميع المحافظات، بينما تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.

وقالت الوزيرة إن مجمل المتعافين ارتفع إلى 382، بينما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة.

وسُجلت أربع حالات وفاة منذ انتشار فيروس كورنا في شهر مارس آذار الماضي منها اثنتان في القدس.

وقالت وزيرة الصحة إنه تم وضع 240 حالة جديدة بالعزل الصحي المنزلي وإن عدد من هم في الحجر المنزلي حاليا بلغ 14872، في حين أنهى الحجر 47438.

كان أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم قد قال في وقت متأخر يوم الاثنين إن المجلس قرر عودة الموظفين الحكوميين لعملهم يوم الثلاثاء كالمعتاد في المحافظات الخالية من حالات إصابة بفيروس كورونا.

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وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية أن الدوام يشمل "محافظات نابلس وبيت لحم وطولكرم وجنين وقلقيلة وسلفيت وأريحا وطوباس على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر".

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة طوارئ للشهر الثالث على التوالي.

وعملت الحكومة الفلسطينية على تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وأبقت المساجد والمؤسسات التعليمية مغلقة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير علي خفاجي)