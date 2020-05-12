اليمن يعلن تأكيد إصابات بفيروس كورونا في 3 محافظات جنوبية جديدة

دبي (رويترز) - أعلنت الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية عن رصد أول انتشار لفيروس كورونا المستجد في ثلاث محافظات جنوبية ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 65 يشمل عشر وفيات.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا ومقرها عدن إنه تم تأكيد تسع إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا بينها إصابات لأول مرة في محافظات أبين والمهرة وشبوة. وتوفي المصاب في شبوة.
وذكرت أنه تم تأكيد أربع إصابات جديدة في عدن ليرتفع الإجمالي بالمدينة إلى 39.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير)
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