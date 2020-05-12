دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي راكوتين فايبر يُطلق منصة نادي راكوتين فايبر يُطلق منصة نادي برشلونة باللغة العربية

بالتعاون مع نادي برشلونة، أحد أكثر الأندية الرياضية إثارة للإعجاب في العالم، يُطلق راكوتين فايبر، أحد أكبر تطبيقات المراسلة والمكالمات في العالم، اعتبارًا من اليوم منصة نادي برشلونة باللغة العربية على فايبر، وذلك للتواصل والتفاعل مع الجماهير في البلدان الناطقة بالعربية، في خطوة من شأنها أن تنقل خبايا نادي برشلونة ومستجداته إلى عدد أكبر من الناس حول العالم.

وهذه هي المرة الأولى التي يُطلق فيها نادي برشلونة منصة مخصصة حصرياً للمشجعين العرب على تطبيق فايبر، المملوكة لشركة راكوتين اليابانية، علماً أن منصات فايبر تشكل همزة وصل بين الأشخاص وتسمح لهم بالتعبير عن عواطفهم ومشاركتها. وستوفر هذه المنصة الجديدة مجموعة من محتويات نادي برشلونة الحصرية المخصصة للاحتفاء بتجربة المشجعين وتعزيزها، حيث ستتضمن أخباراً عن الفريق ومحتويات من خلف الكواليس وفيديوهات ومقابلات باللغة العربية. يمكن للمشجعين الراغبين في الانضمام إلى منصة نادي برشلونة بالعربية العثور عليها بسرعة عبر شاشة الاستكشاف في تطبيق فايبر. وبالإضافة إلى المنصة، سيُطلق فايبر حزمة ملصقات نادي برشلونة الرسمية باللغة العربية، والتي يمكن للمشجعين استخدامها في رسائلهم النصية ومشاركتها مع غيرهم من المستخدمين في شتى أنحاء العالم.

© alqiyady راكوتين فايبر يُطلق منصة نادي برشلونة باللغة العربية

وفي هذا الصدد، قالت آنا زنامنسكايا، رئيسة قسم النمو في راكوتين فايبر، "إن المنصات الفريدة مثل هذه تعد أمثلة واضحة على الكيفية التي يمكن بها للعلامات التجارية الاستفادة من التكنولوجيا واللغة الأصلية لتعميق تفاعلها مع جمهورها"، مضيفة أن "تقديم هذه النظرة والمشاهد الحصرية من كواليس نادي برشلونة ولاعبيه يُظهر مدى التزامنا بتقديم تجارب مخصصة من شأنها أن تمكن المشجعين من التواصل مع الفرق على نحو يمتد إلى أبعد من مجرد مشاهدة المباريات على شاشة التلفاز. كما أنه يعزز استراتيجيتنا المتمثلة في التركيز على العنصر المحلي قدر الإمكان، مع مراعاة الطابع المحلي في تقديم محتويات ذات طراز عالمي لمستخدمينا".

© alqiyady راكوتين فايبر يُطلق منصة نادي برشلونة باللغة العربية

في راكوتين فايبر، نحن نربط بين الناس. أيًّا كانوا وبغض النظر عن المكان الذي يأتون منه. فقاعدة مستخدمينا العالمية تنطوي على مجموعة من الميزات، مثل المحادثات الفردية ومكالمات الفيديو والمراسلة الجماعية والتحديثات والمناقشات مع العلامات التجارية والشخصيات الشهيرة المفضلة لكل مستخدم. كما نضمن لمستخدمينا بيئة آمنة وحرة لمشاركة عواطفهم.

تطبيق راكوتين فايبر مملوك لشركة راكوتين الرائدة عالميًا في التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. وهو يُعتبر قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة والشريك الرسمي لنادي غولدن ستيت واريرز على صعيد تطبيق المراسلة الفورية والمكالمات.

Advertisements

شركة راكيوتن فايبر تحارب المعلومات الخاطئة والإشاعات عن فيروس الكورونا alqiyady 1 شركة راكيوتن فايبر تحارب المعلومات الخاطئة والإشاعات عن فيروس الكورونا

شاهدي أيضاً: شركة راكيوتن فايبر تحارب المعلومات الخاطئة والإشاعات عن فيروس الكورونا

تأسس نادي برشلونة في عام 1899، وهو نادٍ فريد من نواحٍ عديدة. يزخر النادي بأكثر من 145 ألف عضو مشترك، كما يُعد النادي الأكثر نجاحًا في أوروبا على مدار السنوات الماضية. فمنذ موسم 2004/2005، فاز فريق كرة القدم بأربعة من ألقاب دوري أبطال أوروبا الخمسة التي حققها النادي على مر تاريخه وعشرة من ألقاب الدوري المحلي الـ26 التي يزخر بها سجله. وبالنظر إلى هويته الفريدة، يُعرف برشلونة بأنه "أكثر من مجرد نادٍ". كما يبرز أسلوب لعب الفريق المميز في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة من أفضل اللاعبين والمدربين في جيلهم، علماً أن النادي يتميز باعتماده على المواهب المحلية.

كل هذا يتم بالموازاة مع طموحه المستمر لأن يصبح أكثر الكيانات الرياضية إثارة للإعجاب واستئثاراً بحب الجماهير على الصعيد العالمي، مستعيناً في ذلك بقيم أساسية من قبيل التواضع والجهد والطموح والاحترام والعمل الجماعي. كما يشتهر النادي بالتزامه تجاه المجتمع، وذلك من خلال مؤسسة نادي برشلونة وأنشطتها القائمة على تعليم الأطفال من خلال القيم الإيجابية التي تنطوي عليها الرياضة. وقد أدى هذا النمو المتواصل على مدى السنوات الأخيرة إلى شعبية عالمية قوامها أكثر من 315 مليون مشجع، بينما جعل من برشلونة ناديًا رائدًا في منصات التواصل الاجتماعي على الصعيد العالمي.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على ليالينا. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هناالمزيد:

شركة راكيوتن فايبر تحارب المعلومات الخاطئة والإشاعات عن فيروس الكورونا

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي