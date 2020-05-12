شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الإمارات" تنفى شائعة غلق المراكز التجارية مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، المعلومات المنسوبة إليها حول قرار إغلاق المراكز التجارية بالدولة، وتوضح أن المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعود لتاريخ 23 مارس 2020 بعد ظهور أزمة كورونا.وفق البيان.

وأوضحت الوزارة أن البيانات الصادرة عنها يتم نشرها عبر حساباتها الرسمية، داعية أفراد المجتمع إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الحكومية الرسمية.

وفى إطار إعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا أصدرت "اقتصادية دبى" بيانا بتحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية، وسيتم بموجبه السماح بعودة ساعات عمل المكاتب في دبي لطبيعتها بعد شهر رمضان.وفق صحيفة البيان الإماراتية.

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وذكر البيان الصادر عن "اقتصادية دبى" أنه مع الاستمرار بتطبيق جميع الإجراءات المعلن عنها سابقاً بخصوص الأنشطة الاقتصادية، سيتم السماح بساعات العمل المعتادة بعد رمضان فيما سيتواصل العمل لمدة 6 ساعات خلاله، مع الالتزام بتوقيت حظر التجوال.

وأكد التعميم على ضرورة الحفاظ على سعة بنسبة 30% من المساحات المشتركة وداخل المباني المكتبية ونسبة 30% من الموظفين، والسماح للأشخاص المتواجدين في المصاعد بسعة لا تزيد عن 30%.

وأوضحت اقتصادية دبي في تعميمها أنه يمكن فتح أماكن الاستراحة للاستخدام من قبل الأفراد بشكل صارم لاستهلاك الطعام والشراب مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي بمسافة مترين.