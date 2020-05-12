محمد بن زايد يحتفى بيوم زايد للعمل الإنسانى: ما أحوج العالم لاستلهام إرثه الثري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، بـ"يوم زايد للعمل الإنسانى"، مشددًا على تجديد العزم على السير على نهجه في البذل والعطاء ومد يد العون.

وقال محمد بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "سيظل الشيخ زايد رحمه الله رمزًا عالميًا للخير والإنسانية.. وفي "يوم زايد للعمل الإنساني" نجدد العزم على السير على نهجه في البذل والعطاء ومد يد العون.. ما أحوج العالم اليوم إلى استلهام إرثه الثري لتعزيز التضامن والتكافل بين الناس في ظل الظروف التي تمر بها البشرية".

محمد بن زايد

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وفى سياق آخر احتفل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وكتب عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، قائلا: "نحتفى باليوم العالمي للتمريض هذا العام بينما تقف الممرضات والممرضون بشجاعة في الخطوط الأمامية لمواجهة "جائحة كورونا ".. تحية تقدير وعرفان لهم في الإمارات والعالم .. دورهم أساسي وتضحياتهم كبيرة ومقدرة.. مهنتهم تجسد كل معاني الرحمة والرفق والإنسانية".

وكان قد وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " عن طريق الخلايا الجذعية.

وتأتي مبادرة ولى عهد أبو ظبى، بعد إعلان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مؤخرا تمكنه من الوصول إلى هذا العلاج المساعد ونجاح تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة حيث شفيت وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن المبادرة تهدف إلى تعزيز وتشجيع الأبحاث الطبية لتطوير علاج داعم للمصابين بفيروس " كورونا المستجد " بالإمكانات البشرية والفنية وتوفير المستلزمات والتقنيات الخاصة به وتسهيل إجراءات تعميمه على كل مستشفيات الدولة.