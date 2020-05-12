شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى: ثلث سكان غزة والصفة الغربية يعانون من انعدام الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ستيفين كيرني ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في فلسطين أن أكثر من ثلث سكان غزة والضفة الغربية يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل أزمة فيروس كورونا المستجد و أثرت الازمة على زيادة البطالة والفقر على معظم الفئات الضعيفة التي أعاقت بالفعل وصولها إلى الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الغذاء والصحة والمأوى مضيفا أن إنعدام الأمن الغذائي في وقت كوفيد-19 أكثر إلحاحًا ويتطلب جهودًا جماعية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الأكثر تأخراً.

ولفت كيرنى إلى إن المساعدة الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي أكثر أهمية لحماية الأمن الغذائي للأسر المعيشية التي تعيلها النساء الفقيرات والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمرضى المزمنين والأطفال.

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ومن جانبه قال روبن ويتلاوفر ممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية "نعلم أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بالأزمة". "إن الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً من خلال المساعدة المنقذة للحياة هو حجر الزاوية في الجهود الإنسانية التي تبذلها كندا".

وأفاد برنامج الأغذية العالمي أنه يقدم بالتنسيق وشركاؤه بانتظام مساعدات غذائية إلى 345 الف شخص من أشد اللاجئين فقراً والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية لافتا إلى ان المساعدة الغذائية شريان الحياة لأولئك الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد ويتعاملون الآن مع ضغط إضافي على سبل عيشهم الهشة وتغذيتهم وصحتهم بسبب التأثير الذي يتكشف لـ" كوفيد-19".