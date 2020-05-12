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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تعلن ضبط 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية "في العقد الرابع من عمرهم"، في منزل بحي العزيزية جنوب الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
وقال المتحدث وفق وكالة الأنباء السعودية " واس ": ضبط بحوزة المتهمين 4548 شريحة لعددٍ من الشركات، و119 جهاز جوال و15 جهاز قارئ بصمة، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات.
وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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