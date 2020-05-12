"الأغذية العالمي": 4.3 ملايين دولار من كندا لغزة والضفة

محمد ماجد/ الخليج 365



أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن كندا قدمت مساهمة قدرها 6 ملايين دولار كندي (حوالي 4.3 مليون دولار أمريكي) لدعم الاحتياجات الغذائية للفقراء في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقال البرنامج، في بيان وصل الخليج 365: "الدعم يساعد أكثر من 100 ألف شخص من الأشد فقراً في قطاع غزة لمدة شهرين".



وأضاف أن "غالبية الذين يتلقون الدعم من النساء والأطفال الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم في أعقاب الأزمة الإنسانية الحادة في غزة".



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ولفت أنه" ستحصل كل أسرة على قسيمة طعام إلكترونية قيمتها 10.30 دولارًا أمريكيًا للفرد شهرياً لشراء أغذية متنوعة من اختيارهم من 200 متجر تجزئة متعاقد مع البرنامج".



وتابع "في الضفة الغربية، سيستخدم البرنامج هذه المنحة لتوفير حصص غذائية عينية لنحو 37 ألف شخص يعيشون في المجتمعات البدوية والرعوية".



من جانبه، قال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، ستيفين كيرني، في البيان نفسه أن "أزمة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل، فلا يزال انعدام الأمن الغذائي يمثل تحديًا رئيسيًا للأشد فقراً ويتطلب دعمنا المستمر والمستدام للتخفيف من الضغوط الإضافية التي تكابدها هذه الفئات".



ويقدم البرنامج مساعدات غذائية منتظمة لأكثر من 345 ألف شخص من الفئات الأشد فقرا ومعاناة من انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية، بحسب البيان.

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