كورونا.. 8 وفيات بالجزائر واثنان بالعراق وواحدة باليمن

مراسلون/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في 6 دول عربية، الثلاثاء، بواقع 8 وفيات بالجزائر، وحالتين بالعراق وواحدة باليمن، بجانب ارتفاع إصابات في البحرين والصومال والأردن.



في الجزائر، أعلن الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار، في مؤتمر صحفي، "تسجيل 8 وفيات، و176 إصابة، و153 حالة شفاء".



وأوضح جمال فورار أن حصيلة الفيروس بالجزائر وصلت إلى 6 آلاف و67، توفي منهم 515، وتعافى 2998.



فيما أعلنت الصحة العراقية، تسجيل حالتي وفاة و95 إصابة جديدة جراء الفيروس و113 حالة شفاء.

وأشارت إلى أن الإصابات وصلت إلى 2913، بينها 112 وفاة و 1903 متعافين.



وفي اليمن، أعلنت "اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا"، في بيان، حالة وفاة جديدة، وتسجيل 9 إصابات.



وأوضحت أنه تم تسجيل إصابات هي الأولى في كل من أبين والمهرة وشبوة، بجانب 4 حالات في عدن، وحالتين في لحج.



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وبذلك يصبح إجمالي الحالات 65 إصابة منها 10 وفيات.



وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان عبر تويتر، تسجيل 173 إصابة بكورونا، و30 حالات شفاء.



وترتفع الإصابات إلى 5 آلاف و330، بينهم 9 وفيات، و2152 متعافٍ.



من جانبها، أعلنت الصحة الصومالية، تسجيل 81 إصابة جديدة، و5 حالات شفاء.



وبهذه الحالات يرتفع الإجمالي في البلاد الى 1170 إصابة، منها 52 وفاة، و126 حالة تعافٍ.



وفي الأردن، أعلن وزير الصحة، سعد جابر في مؤتمر صحفي، تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس، رفعت الإجمالي إلى 576، فيما توقفت الوفيات عند 9، وحالات الشفاء عند 390.



وأوضح أن "الإصابات كانت لمخالطين وطلاب قدموا من خارج البلاد، وسائقي شحن على الحدود".



وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و297 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 289 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و545 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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