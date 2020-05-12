الأمم المتحدة تتوقع تضاعف الفقر بالعراق إلى 40٪ في 2020

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، تضاعف معدل الفقر في العراق إلى 40 بالمئة من نحو 20 بالمئة حاليًا.

وقالت بلاسخارت، خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي: "من المتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 بالمائة في 2020، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 40 بالمائة".

وأضافت أنه "من المتوقع حدوث انخفاض في الفرص الاقتصادية".

وتابعت: "تم تشجيع العراق على بناء بيئة صحية مواتية لنمو واسع النطاق وموزع بشكل عادل وخلق فرص عمل، بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين والأمم المتحدة وشركاء آخرين".

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واستدركت بقولها إن "الوضع الاقتصادي الحالي كشف مرة أخرى ضعف العراق بسبب النقص الحاد في التنوع الاقتصادي".

وأوضحت أن "عائدات النفط الشهرية للعراق انخفضت من 6 إلى 1.4 مليار دولار بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان الماضيين)".

واستطردت: "لا يمكن للمرء أن يبالغ في ضخامة التحديات التي تواجه العراق، فقد تضاعفت الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية القائمة بسبب وباء كورونا العالمي، والانخفاض الكبير في أسعار النفط".

وانهارت أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة الماضية، إلى نصف مستوياتها، بفعل جائحة "كورونا" التي تضرب العالم، وتلحق أضرارًا باقتصاديات دوله.

والعراق هو ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، ويعتمد على عائدات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.