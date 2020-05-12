غزة.. عودة عالقين فلسطينيين من مصر عبر رفح

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



بدأت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الثلاثاء، استقبال فلسطينيين عالقين في الجانب المصري، عبر معبر رفح البري، وفق إجراءات وقائية لمنع تفشّي فيروس كورونا حيث سيتم إدخالهم للحجر الصحي لـ21 يوما.



وقال إياد البزم، الناطق باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي إن "قرابة 1700 مواطن عالقاً سيدخلون غزة خلال 3 أيام من فتح معبر رفح".



وأضاف أن هيئة المعابر "تواصلت مع العالقين في مصر بشكل شخصي و أبلغتهم بمواعيد دخولهم، لضمان إتمام إجراءات الوقاية والسلامة".



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ولفت أنه "تم اتخاذ مجموعة من إجراءات تسهيل وصول العالقين، وفق إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس كورونا".



واتخذت الطواقم الأمنية إجراءات وقائية لاستقبال العائدين، كارتداء الملابس الطبية الواقية، وتعقيم المعبر ومرافقه.



ومن المقرر أن يستمر فتح معبر رفح البري، لمدة 3 أيام بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس، بحسب داخلية غزة.



وأكدت الداخلية، أن جميع الأفراد العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي، في المراكز التي خصصتها الجهات الحكومية، للتأكد من خلوّهم من فيروس كورونا، لمدة 21 يوما وقد تزيد المدة وفق تقديرات الجهات المختصة.

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