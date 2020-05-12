الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

بروكسل/الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الأطراف في ليبيا إلى إعلان وقف إطلاق النار.

جاء ذلك على في بيان صادر عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل.

وشدد البيان على ضرورة تحلي الأطراف بالمسؤولية ووقف الاشتباكات.

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وأشار إلى أن المدنيين هم المتضرر الأكبر من الاشتباكات، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار بسبب التصعيد المتزايد في ليبيا.

كما أكد ضرورة عدم خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.

وتشن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، تكبدت خلاله خسائر فادحة.

ودعت الحكومة مرارًا إلى وقف القتال والعودة إلى العملية السياسية بحثًا عن حل للنزاع، لكن مليشيا حفتر تواصل القتال، في تحدٍ لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/ شباط الماضي، رغم جائحة كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.